Стонала от удовольствия: Тигран Салибеков сделал массаж Саше Черно – куда смотрит муж Иосиф Оганесян?

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков, судя по всему, хочет прослыть самым ярым дамским угодником проекта. Он строит отношения с одной девушкой, не очень хочет отпускать другую и доставляет удовольствие третьей. Речь о замужней Саше Черно.
Брюнетка поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено, как Тигран Салибеков делает ей массаж спины в общей кухне «Дома-2». Саша Черно манипуляции очень нравятся, она прямо-таки постанывает от удовольствия.
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«Вот опять, массажист у меня», - расслабленно произносит в кадре Саша Черно.
Где в эти трепетные минуты находился муж Черно Иосиф Оганесян, неизвестно. Не исключено, что молча наблюдал за происходящим.