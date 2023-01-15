Огромный нос, прыщи по всему лицу, накладные ресницы: какой Марго Овсянникова пришла на «Дом-2» и как выглядит сейчас

Экс-участницу «Дома-2» Марго Овсянникову, появившуюся на проекте в октябре 2017 года, тогда сразу начали сравнить со звездой этого реалити-шоу Дарьей Пынзарь.

Едва уловимое сходство, определенно, есть. Но с годами оно нивелировалось. Теперь вряд ли кому-то придет в голову проводить параллели между Марго Овсянниковой, родившей сына вне брака, и Дарьей Пынзарь, у которой прекрасная семья - муж и двое детей.

На проекте Марго Овсянникова появилась двадцатилетней девушкой весьма провинциальной внешности. Неухоженное прыщавое лицо, огромный нос, наклеенные ресницы. Марго Овсянникова мечтала петь.

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