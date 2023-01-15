«Ну, как мой загар?»: Волочкова непотребно задрала ноги на мальдивском пляже – публика возбудилась

Балерина Анастасия Волочкова уже больше недели отдыхает на своих любимых Мальдивах, которые считает настоящим раем на Земле.
Каникулы звезды балета продлятся почти до ее дня рождения - к 20 января Анастасия Волочкова вернется в Москву, чтобы с размахом отпраздновать свое 47-летие.
А пока в микроблоге Анастасия Волочкова показывает, как готовится ко дню рождения. На вечеринке балерина планирует появится с красивым мальдивским загаром. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлены только ее длинные ноги. Анастасия Волочкова задрала их повыше, чтобы был виден шоколадный оттенок кожи.
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Анастасия Волочкова и ее загорелые ножки. Фото: соцсети
«Ну, как мой загар?» - поинтересовалась под фото Анастасия Волочкова.
Поклонники тут же отреагировали, давая понять, что подобные кадры возбуждают воображение публики.
«Красиво, но вредно. Хотя... сколько вредного и без того творим со своим телом и душой», «Супер! Ноги какие красивые!», «Мне нравится ваш загар, только не переусердствуйте с солнечными ваннами, все-таки для кожи это стресс», - высказались в Сети.