«Ну, как мой загар?»: Волочкова непотребно задрала ноги на мальдивском пляже – публика возбудилась

Балерина Анастасия Волочкова уже больше недели отдыхает на своих любимых Мальдивах, которые считает настоящим раем на Земле.

Каникулы звезды балета продлятся почти до ее дня рождения - к 20 января Анастасия Волочкова вернется в Москву, чтобы с размахом отпраздновать свое 47-летие.

А пока в микроблоге Анастасия Волочкова показывает, как готовится ко дню рождения. На вечеринке балерина планирует появится с красивым мальдивским загаром. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлены только ее длинные ноги. Анастасия Волочкова задрала их повыше, чтобы был виден шоколадный оттенок кожи.

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