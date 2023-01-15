«Ну, как мой загар?»: Волочкова непотребно задрала ноги на мальдивском пляже – публика возбудилась

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала промежуточные результаты отдыха.

Балерина Анастасия Волочкова уже больше недели отдыхает на своих любимых Мальдивах, которые считает настоящим раем на Земле.

Каникулы звезды балета продлятся почти до ее дня рождения - к 20 января Анастасия Волочкова вернется в Москву, чтобы с размахом отпраздновать свое 47-летие.

А пока в микроблоге Анастасия Волочкова показывает, как готовится ко дню рождения. На вечеринке балерина планирует появится с красивым мальдивским загаром. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлены только ее длинные ноги. Анастасия Волочкова задрала их повыше, чтобы был виден шоколадный оттенок кожи.

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Анастасия Волочкова и ее загорелые ножки. Фото: соцсети

«Ну, как мой загар?» - поинтересовалась под фото Анастасия Волочкова.

Поклонники тут же отреагировали, давая понять, что подобные кадры возбуждают воображение публики.

«Красиво, но вредно. Хотя... сколько вредного и без того творим со своим телом и душой», «Супер! Ноги какие красивые!», «Мне нравится ваш загар, только не переусердствуйте с солнечными ваннами, все-таки для кожи это стресс», - высказались в Сети.

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