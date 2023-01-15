«Он очень любил Россию»: Елена Проклова высказалась об умершем Вахтанге Кикабидзе

Актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова высказалась о смерти своего коллеги Вахтанга Кикабидзе. Они вместе снимались в фильме «Мимино» Георгия Данелии.

«Благодарна за то, что все-таки имела возможность общаться с этим талантливейшим человеком, певцом, актером, очень добрым, всегда улыбчивым. Вспоминаю наши съемки в фильме «Мимино» - это Грузия, это режиссер Данелия, Вахтанг всегда улыбающийся. Это период времени, который вспоминать очень приятно», - цитирует 69-летнюю артистку ТАСС. «Буба был человеком очень ответственным, очень добрым, и он очень любил Россию, несмотря на то что ему приходилось иногда высказывать свои мнения о нашей стране. Жалею, что его больше нет с нами, и благодарю за то, что он в моей жизни был».

Проклова отметила, что поддерживала отношения с Кикабидзе и в последние годы, летала на его 80-летние в Тбилиси. Она выразила соболезнования всем родным, близким и зрителям, которые любили и продолжают любить культового актера.

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Напомним, 15 января Вахтанг Кикабидзе скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет после тяжелой борьбы с опухолью головного мозга.