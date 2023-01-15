Что известно о состоянии Романа Костомарова — свежие новости от мамы спортсмена

Мама Романа Костомарова — Валентина — лишена возможности повидаться с сыном, но при этом в курсе изменений в его состоянии. Детали рассказывает супруга Романа, фигуристка Оксана Домнина.

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«Пока все так же, как было. С утра доктор говорил, что все остается по-прежнему, что сын подключен к ИВЛ, идет лечение. Больше ничего не знаю, ничего никто не объясняет», — посетовала Валентина.

Женщина отметила, что в последний раз общалась с сыном после Рождества. Роман чувствовал себя прекрасно, разве что немного кашлял.

Напомним, Роман Костомаров, предположительно, заболел гриппом, который вылился в двустороннюю пневмонию. Потом у фигуриста начался сепсис и гидроторакс. Врачи говорят, что надежда все равно есть, хоть и небольшая.

По материалам РЕН ТВ.