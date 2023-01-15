«Так и нужно»: сделано громкое заявление по поводу скоропостижной смерти Инны Чуриковой

«Что меня удивило? Не бывает, наверное, так, чтобы все тебя любили. Особенно, когда у тебя все хорошо - и в профессиональном плане, и в личном. У Чуриковой было именно так - роли, любовь зрителя, все хорошо с мужем. И я не увидела ни одного комментария от завистников. Да и есть ли они, эти завистники? Все искренне скорбят. Может быть, это и есть хорошо прожитая жизнь? Прожитая так, как и надо ее прожить? Это и реализация себя, своего таланта, данного Богом, и отсутствие осуждения, злорадства, зависти. И чувства, что мы все понесли утрату. Думаю, что так и есть. Так и нужно», - высказалась Лена Миро.