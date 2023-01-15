«Не думаю, что они когда-нибудь простят меня»: принц Гарри удалил из мемуаров самые жесткие откровения о семье

Перед публикацией своих скандальных мемуаров британский принц Гарри выкинул из книги столько дополнительных историй, что из них можно собрать второй том. Об этом опальный королевич рассказал в новом интервью.
Первоначальный черновик издания состоял из 800 страниц, но некоторые из его рассказов никогда не предназначались для публикации, а были написаны лишь для того, чтобы соавтор Гарри более глубоко прочувствовал историю принца.
Большинство из того, что Гарри удалил перед публикацией, касалось его семьи и конкретно отношений со старшим братом Уильямом.
«Послушайте, за все, что я напишу о ком-то из членов моей семьи, меня разнесут. Я знал, что иду на это. Но невозможно рассказать мою историю без них, потому что они играют в ней очень важную роль», — цитирует принца Гарри издание The Telegraph.
«Но есть некоторые вещи, которые произошли между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир узнал. Потому что я не думаю, что они когда-нибудь простят меня».
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В том же интервью Гарри отметил, что готов простить Уильяма за все, если тот сядет и поговорит с ним по-человечески. А еще извинится перед его многострадальной женой-американкой.