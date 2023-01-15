«Не думаю, что они когда-нибудь простят меня»: принц Гарри удалил из мемуаров самые жесткие откровения о семье

Перед публикацией своих скандальных мемуаров британский принц Гарри выкинул из книги столько дополнительных историй, что из них можно собрать второй том. Об этом опальный королевич рассказал в новом интервью.

Первоначальный черновик издания состоял из 800 страниц, но некоторые из его рассказов никогда не предназначались для публикации, а были написаны лишь для того, чтобы соавтор Гарри более глубоко прочувствовал историю принца.

Большинство из того, что Гарри удалил перед публикацией, касалось его семьи и конкретно отношений со старшим братом Уильямом.