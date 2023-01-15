Обидно до слез: сын не успел проститься с Инной Чуриковой — самолет приземлился в час, когда актрисы не стало

Долгожданный и единственный сын Инны Чуриковой давно обосновался в Лондоне, но дорогу на родину не забыл — 44-летний наследник великой артистки частенько летал в Россию, и Новый год он также встречал в кругу семьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Срочные дела заставили Ивана Панфилова вернуться в Великобританию, но он продолжал оставаться на связи, без конца интересуясь состоянием мамы.

В день, когда Инны Михайловны не стало, Иван снова прилетел домой. Панфилов-младший торопился в больницу, вероятно, попрощаться с родительницей, но не успел. По информации руководителя «Ленкома», самолет приземлился утром — чуть ли не в тот же час, когда стало известно о смерти звезды советского кино.

«Он недавно прилетал на Новый год. Но потом вернулся в Лондон, наверное, по делам. Постоянно был на связи. Вчера утром он прилетел, и сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых её уже не застал, не успел», — поделился Марк Варшавер с «Комсомольской правдой».

Напомним, Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни от остановки сердца. Глыбу советского кино похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.