«Ля бомба»: дочь Навки от Жулина покрасовалась в полупрозрачном платье изумрудного оттенка на отдыхе в Дубае

Татьяна Навка с дочками Сашей и Надей

Татьяна Навка с дочками Сашей и Надей. Фото: соцсети

Саша Жулина предстала в провокационном наряде.

Прославленная фигуристка Татьяна Навка десять дней назад сообщила поклонникам, что вместе с дочками улетает в Дубай на гастроли своего ледового шоу.

Судя по всему, отдых, совмещаемый с выступлениями, еще продолжается. В своем микроблоге старшая дочь Татьяны Навки от брака с тренером Александром Жулиным щедро делится снимками, сделанными в теплых краях.

Саша Жулина предстает на фото в летних нарядах. На этот раз она устроила настоящую провокацию, облачившись в полупрозрачное платье изумрудного оттенка.

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Дочь Татьяны Навки Саша Жулина в полупрозрачном платье. Фото: соцсети

«Ля бомба», «Красивый наряд», «Худенькая сильно», - отреагировали на снимок Саши Жулиной ее подписчики.

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