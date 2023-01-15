«Ля бомба»: дочь Навки от Жулина покрасовалась в полупрозрачном платье изумрудного оттенка на отдыхе в Дубае

Прославленная фигуристка Татьяна Навка десять дней назад сообщила поклонникам, что вместе с дочками улетает в Дубай на гастроли своего ледового шоу.

Судя по всему, отдых, совмещаемый с выступлениями, еще продолжается. В своем микроблоге старшая дочь Татьяны Навки от брака с тренером Александром Жулиным щедро делится снимками, сделанными в теплых краях.

Саша Жулина предстает на фото в летних нарядах. На этот раз она устроила настоящую провокацию, облачившись в полупрозрачное платье изумрудного оттенка.

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