На фото «до» даже дочки не узнают! Ревва стал брутальным мачо - теперь и жена не уступает в красоте

Александр Ревва не скрывает, что избавился от всех старых снимков в своем домашнем фотоальбоме. При этом комик признался, что часть этих «памятных» фото все еще гуляет по Сети. Юморист дал понять, что даже его собственные дети не узнают его на старых снимках. Иногда подходят к отцу, чтобы спросить: он ли запечатлен на фото.

В такие моменты Ревва не теряет чувство юмора и отвечает, что это не он. Похоже, что став брутальным мачо звезда комедии «Прабабушка легкого поведения», почувствовал себя значительно привлекательнее. Кстати, не отстает от мужа и Анжелика.

Оба за годы брака приобрели светский лоск. Возлюбленная комика стала первой дивой шоу-бизнеса. Все, начиная от шелковых волос и стройной фигуры, привлекает внимание поклонников.

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