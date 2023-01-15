Джерард Батлер чуть не сжег себе лицо на съемках нового фильма

27 января в западных кинотеатрах выйдет новый боевик «Самолет» (Plane) с Джерардом Батлером в главной роли.

Продвигая свой фильм, 53-летний актер признался, что чуть было не сжег себе лицо на съемках неким химическим веществом.

По сюжету, в одной из сцен его персонаж просовывает руку в шасси самолета, а потом на ней остается некая зеленая жидкость. Но сам актер на съемках не понимал, что это за субстанция. А это оказалась синтетическая гидравлическая смесь, которая реально используется в шасси. Она получается из спирта и фосфорной кислоты и может быть окрашена в яркие цвета.

А Джерарда угораздило на съемках вытирать себе пот, когда эта жидкость была на его руке.

«Внезапно она попала мне в горло. Она у меня во рту. Она у меня на носу. В моих глазах. У меня горит лицо, вот прям горит», - вспоминает актер в передаче Late Night.

Когда реальные пилоты, которые присутствовали на съемочной площадке, увидели эту «зеленку» на лице Батлера, они закричали: «Нет!» Киношники попытались смыть опасную жидкость водой, но летчики завопили, что этого делать не стоит – может стать только хуже. В итоге жжение прошло только через несколько часов.