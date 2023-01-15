«Уходят»: Лера Кудрявцева ошарашена новостями о смерти известного артиста

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в числе первых российских знаменитостей отреагировала на сообщения о смерти легендарного грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.

В телеграм-канале Лера Кудрявцева дала понять, что ошарашена событиями двух последних дней, в каждый из которых из жизни ушли легенды советского экрана.