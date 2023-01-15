«Уходят»: Лера Кудрявцева ошарашена новостями о смерти известного артиста

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева скорбит по покойному Вахтангу Кикабидзе.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в числе первых российских знаменитостей отреагировала на сообщения о смерти легендарного грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.

В телеграм-канале Лера Кудрявцева дала понять, что ошарашена событиями двух последних дней, в каждый из которых из жизни ушли легенды советского экрана.

«Вахтанг Кикабидзе умер. Уходят», - написала в телеграм-канале Лера Кудрявцева.

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Напомним, Вахтанг Кикабидзе умер в это воскресенье, 15 января, на 85-м году жизни. А днем ранее, в субботу, 14 января, не стало легендарной актрисы Инны Чуриковой. Она скончалась в возрасте 79 лет.

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