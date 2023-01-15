Как провел последние часы жизни Вахтанг Кикабидзе — откровения близкой подруги

Смерть Вахтанга Кикабидзе стала настоящим ударом для его близких. 84-летний певец имел серьезные проблемы со здоровьем, но его оптимизм и любовь к жизни вселяли надежду, что все закончится хорошо.

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Увы, организм легендарного кинорежиссера не выдержал нагрузки — 15 января 2023 сердце Вахтанга Константиновича остановилось.

Последние часы Кикабидзе провел в реанимации. Врачи до последнего боролись за жизнь советского актера, но тщетно.

«Он был на диалезе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации. Врачи сделали все возможное. Но он скончался», — поделилась близкая подруга Вахтанга Кикабидзе.

По ее словам, диализ давно стал неотъемлемой частью жизни Кикабидзе. Даже на гастролях он не пропускал процедуры.

По материалам МК.ru