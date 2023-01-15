«Хорошо провела время на праздниках»: Селена Гомес посмеялась над своей располневшей фигурой

Если после новогодних праздников вы набрали пару (или пяток) лишних килограммов, то не расстраивайтесь. Даже у голливудских звезд есть такая проблема.

10 января американская певица Селена Гомес посетила церемонию награждения «Золотой глобус» в платье от Valentino с открытыми плечами и дала возможность фотографам запечатлеть свою выдающуюся грудь. После этого хейтеры 30-летней артистки устроили налет на ее страницу в социальной сети, оставив множество неприятных комментариев о том, что девушка поправилась.

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