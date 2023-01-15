«Хорошо провела время на праздниках»: Селена Гомес посмеялась над своей располневшей фигурой

Если после новогодних праздников вы набрали пару (или пяток) лишних килограммов, то не расстраивайтесь. Даже у голливудских звезд есть такая проблема.
10 января американская певица Селена Гомес посетила церемонию награждения «Золотой глобус» в платье от Valentino с открытыми плечами и дала возможность фотографам запечатлеть свою выдающуюся грудь. После этого хейтеры 30-летней артистки устроили налет на ее страницу в социальной сети, оставив множество неприятных комментариев о том, что девушка поправилась.
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Селена действительно выглядит на фото эдакой «пышечкой». Но пристыдить себя за полноту не дала. После церемонии она вышла в «прямой эфир» в одной популярной соцсети, заблокированной в России, и со смехом пояснила за свой внешний вид.
«Сейчас я немного великовата, потому что хорошо провела время на праздниках», - заявила Гомес.
Ее младшая сестра Грейси, присутствовавшая на ролике и церемонии, подтвердила слова звезды, и они обе посмеялись. Нет бодишеймингу! Да новогоднему столу!