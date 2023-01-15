Народ ошалел, как такое возможно! 78-летняя «старушка» помолодела на глазах - макияж и только

И на пороге 80-летия можно выглядеть весьма и весьма молодо. Главное - знать, как добиться желаемого результата. Похоже, что секрет красоты и молодости раскрыла эта 78-летняя дамочка, которая слывет опытным визажистом.

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В комментариях в Сети народ буквально оцепенел! Как такое может быть? Это словно два разных человека. На первом фото довольно миловидная женщина с глубокими морщинами и отекшими веками. А на втором - помолодевшая особа, которой не дашь и больше 55-ти! Результат ошеломляет. А ведь весь секрет в макияже.