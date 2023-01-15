«Ушел в лучший мир»: Максим Галкин* передал соболезнования от Аллы Пугачевой близким умершего Вахтанга Кикабидзе

Известный шоумен Максим Галкин* в числе первых отреагировал на новость о смерти грузинского артиста, 84-летнего Вахтанга Кикабидзе.

В микроблоге Максим Галкин* почтил память покойного мэтра, передав слова соболезнования его близким от себя и Аллы Пугачевой.

«Еще одна невосполнимая утрата. Что ж за дни такие… Ушел в лучший мир наш дорогой Вахтанг Кикабидзе. Человек великого таланта и чести. Должны были увидеться сейчас в Грузии… Глубокие соболезнования от меня и Аллы родным и близким», - написал Максим Галкин* .

Публикацию он сопроводил архивным видео с участием Вахтанга Кикабидзе, на котором тот запечатлен исполняющим песню «Мои года – мое богатство».