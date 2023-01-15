«Ушел в лучший мир»: Максим Галкин* передал соболезнования от Аллы Пугачевой близким умершего Вахтанга Кикабидзе

Максим Галкин

Максим Галки* . Фото: соцсети

Шоумен Максим Галкин* скорбит о смерти грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.

Известный шоумен Максим Галкин* в числе первых отреагировал на новость о смерти грузинского артиста, 84-летнего Вахтанга Кикабидзе.

В микроблоге Максим Галкин*  почтил память покойного мэтра, передав слова соболезнования его близким от себя и Аллы Пугачевой.

«Еще одна невосполнимая утрата. Что ж за дни такие… Ушел в лучший мир наш дорогой Вахтанг Кикабидзе. Человек великого таланта и чести. Должны были увидеться сейчас в Грузии… Глубокие соболезнования от меня и Аллы родным и близким», - написал Максим Галкин* .

Публикацию он сопроводил архивным видео с участием Вахтанга Кикабидзе, на котором тот запечатлен исполняющим песню «Мои года – мое богатство».

«Мои года – мое богатство».
«А если скажут мне века:
«Твоя звезда, увы, погасла»,
Подымет детcкая рука
Мои года, мое богатство.
Когда-нибудь наверняка
Подымет детская рука
Мои года, мое богатство», - процитировал Максим Галкин* строки из песни.

Напомним, о смерти Вахтанга Кикабидзе в это воскресенье, 15 января, сообщили грузинские СМИ. Накануне, 14 января, скончалась известная актриса Инна Чурикова, ей было 79 лет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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