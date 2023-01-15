Врачи не увидели ничего страшного: Чурикова перед смертью перенесла серьезное воспаление

14 января 2023 года не стало звезды советского кино Инны Чуриковой. На 80-м году жизни актриса скончалась от остановки сердца.

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Здоровье знаменитости давно вызывало вопросы у публики. Было известно, что у Инны Михайловны есть новообразования в мозге, ей тяжело ходить. А на днях вскрылось, что незадолго до смерти звезда кино перенесла серьезное воспаление.

По словам руководителя «Ленкома» Марка Варшавера, у артистки имелись проблемы с легкими, но врачи не увидели в этом ничего страшного.

«У нее было что-то с воспалением легких связанное. Я с ней разговаривал два-три дня назад: врачи не видят ничего страшного», — рассказывал Варшавер журналистам за несколько дней до смерти глыбы советского кино.

Источник: МК.ru