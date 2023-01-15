Американская телеведущая призналась, что думала, будто солнце и луна - это одно и то же

Что там, напомните, Михаил Задорнов говорил об американцах? Вот вам яркий пример.

На днях 47-летняя американская комедиантка, писательница и телеведущая Челси Хэндлер призналась в интервью, что большую часть своей жизни думала, будто солнце и луна – это одно и то же. Просто в конце дня солнце садиться за горизонт и вновь появляется на небе в виде луны. Логично же…

«До 40 лет я не знала, что солнце и луна — не одно и то же», — поделилась Хэндлер со своим коллегой Джимми Фэллоном в The Tonight Show.

Телеведущий был потрясен откровениями женщины. А та рассказала, что узнала правду только во время семейного путешествия в Африку.

«Моя старшая сестра Симона посмотрела на небо и сказала: «Челси, Челси, глянь наверх. Нечасто удается увидеть солнце и луну одновременно». А я такая как Скуби-Ду. Ого-го! Я говорю: «Погоди, но они ведь всегда вместе». И как только я это выдала, сестра обернулась и спросила: «Что ты сказала?»

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