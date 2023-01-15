Полностью седая! А могла бы сыграть Хюррем султан: Пелин Карахан показала 61-летнюю маму Нурал

Нурал Кочигит сама поднимала детей, рассчитывая исключительно на свои силы. Глядя на маму, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» понимала, что ей хочется другой судьбы. Главное, что искала Пелин Карахан в будущем муже так это надежность.
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Актрисе было важно, чтобы ее спутник жизни стал для нее опорой и надежным тылом. Еще на первом свидании с Бедри Гюнтаем звезда «Великолепного века» посмеялась над смелостью молодого человека. Тот сразу заявил, что она станет его женой. Пелин и представить не могла, что выйдет на него замуж и будет счастлива. Своей маме Нурал, которая недавно отметила 61-й день рождения, актриса подарила двух внуков. У Пелин подрастают сыновья - Али Демир и Джан Эюп.
Пелин Карахан с мамой Нурал. Фото: личный архив
Нурал Кочигит, в отличие от многих мам звездных красоток Турции, предпочитает стареть без инъекций и пластической хирургии. Она даже не красит волосы при том, что полностью седая. Кстати, обеспеченная дочка вполне могла бы оплатить ей любое даже самое дорогое преображение в лучшем турецком салоне. Однако мама Пелин Карахан довольна тем, как она выглядит.