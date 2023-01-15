Полностью седая! А могла бы сыграть Хюррем султан: Пелин Карахан показала 61-летнюю маму Нурал

Нурал Кочигит сама поднимала детей, рассчитывая исключительно на свои силы. Глядя на маму, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» понимала, что ей хочется другой судьбы. Главное, что искала Пелин Карахан в будущем муже так это надежность.

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Актрисе было важно, чтобы ее спутник жизни стал для нее опорой и надежным тылом. Еще на первом свидании с Бедри Гюнтаем звезда «Великолепного века» посмеялась над смелостью молодого человека. Тот сразу заявил, что она станет его женой. Пелин и представить не могла, что выйдет на него замуж и будет счастлива. Своей маме Нурал, которая недавно отметила 61-й день рождения, актриса подарила двух внуков. У Пелин подрастают сыновья - Али Демир и Джан Эюп.