«Вот вам мой гигантский живот!»: Дайнеко разделась до трусов на фоне слухов о беременности (видео)

Певице Виктории Дайнеко, как и многим другим российским селебрити, периодически «приписывают» беременность. Только видимое не всегда оказывается правдой. Так произошло и в истории Дайнеко.

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Не так давно внимательные поклонники уличили артистку в том, что она беременна — слишком подозрительно выпирал животик на некоторых фото.

Слухи об интересном положении дошли до самой Дайнеко. Обнажившись до белья, артистка включила камеру телефона и принялась доказывать обратное.

Знаменитость записала ролик, в котором продемонстрировала свои округлые формы. Она согласилась с тем, что ее тело несколько изменилось, но виной тому никак не беременность.

«Какой смысл хвастаться животом в платье, когда можно похвастаться в купальнике. Вот вам я и мой гигантский живот! Тут, наверное, месяц 9-й», — отшутилась Дайнеко.

Знаменитость закончила свою мысль на позитивной ноте. Она отметила, что не против вновь стать мамой, поэтому не исключено, что однажды слухи об ее интересном положении окажутся правдой.