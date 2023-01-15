Умер Вахтанг Кикабидзе на 85 году жизни

В 84 года умер знаменитый грузинский артист Вахтанг Кикабидзе, сообщает aif.ru со ссылкой на грузинское телевидение «Мтавари Архи».

Также факт смерти народного любимца подтвердили члены оппозиционной партии «Единое национальное движение», где Кикабидзе ранее возглавлял партийный список.

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Российский зритель полюбил актера за его неподражаемые роли в кино. Он снялся в таких знаменитых картинах как «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить…», «Любовь с акцентом», «Сваты 7» и другим.

О причине смерти Вахтанга Кикабидзе пока не сообщалось.