«Закончит, как я»: принц Гарри встревожен судьбой маленького принца Луи

Недавно опальный британский принц Гарри выпустил книгу мемуаров Spare («Запасной»), в которой рассказал, как тяжело быть вторым ребенком в королевской семье, когда старшего брата берегут и обхаживают, а младший – всего лишь «запасной».

Гарри хлебнул этой доли сполна и даже переехал в Америку, подальше от двора, чтобы иметь с британской монархией как можно меньше общего. Однако он же беспокоится за младших детей своего брата Уильяма, принца Уэльского. Муж Меган Маркл тревожится по поводу того, что 9-летний Джордж в итоге станет наследником престола, а 7-летняя Шарлотта и 4-летний Луи испытают на себе участь «запасных».

«Мы с Уильямом говорили об этом раз или два, и он очень ясно дал мне понять, что его дети не являются моей ответственностью. Но я все еще чувствую ответственность, зная, что из этих трех детей, по крайней мере, один в конечном итоге закончит, как я, запасным. И это больно, это беспокоит меня», — признался Гарри изданию The Telegraph.

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Берегись, Луи! Хотя, если что, у тебя всегда есть понимающий дядя в Америке.