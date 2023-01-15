«Шок, конечно»: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» покрасовалась в зауженных джинсах и белом кардигане

Звезда «Дома-2» Саша Черно из дамы корпулентной медленно, но верно превращается в стройную. Больше года назад Саша Черно взяла себя в руки и за это время сумела похудеть со 170 до 100 килограммов, что при ее высоком росте не так уж и плохо.

Но похоже, что сама Саша Черно еще не может привыкнуть к своей новой фигуре. Каждый раз глядя на себя в зеркало, Саша Черно удивляется тому, как она выглядит.

На этот раз Саша Черно покрасовалась в узких джинсах и стильном белом кардигане. Наряд в стиле кэжуал подчеркнул ее стройность.

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