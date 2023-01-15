«Трепетно храню любовь к тебе...»: Агутин выдал правду о браке с Варум на фоне слухов о бурной размолвке

54-летний Леонид Агутин впервые за долгое время заговорил о жене. 15 января супруги отмечают годовщину отношений. Они вместе уже 25 лет. Об этом музыкант рассказал в своем личном микроблоге, выйдя на связь с поклонниками.

А ведь совсем недавно пару заподозрили в разладе. Поговаривали, что супруги находятся на грани развода. Якобы и живут они на две страны, разделенные океаном. Анжелика Варум в США, а ее муж в России.

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