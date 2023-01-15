Карие глазки, реснички веером: Александрова впервые так близко показала лицо 7-летней дочки

40-летняя Марина Александрова тщательно скрывает детей от поклонников и прессы. О своих отпрысках актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» старается не распространяться. При этом в личном микроблоге она поделилась редким фото с дочерью Екатериной. Актриса приобняла 7-летнюю дочку так, словно она хотела прижаться подбородком к ее макушке, выразив всю свою материнскую любовь в этом нежном жесте.

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