Карие глазки, реснички веером: Александрова впервые так близко показала лицо 7-летней дочки

40-летняя Марина Александрова тщательно скрывает детей от поклонников и прессы. О своих отпрысках актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» старается не распространяться. При этом в личном микроблоге она поделилась редким фото с дочерью Екатериной. Актриса приобняла 7-летнюю дочку так, словно она хотела прижаться подбородком к ее макушке, выразив всю свою материнскую любовь в этом нежном жесте.
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Марина Александрова с дочерью. Фото: личный архив
Поклонники обратили внимание, что маленькая Катя совсем не похожа на свою именитую маму. «Ваши голубые глаза дети не унаследовали», «Какие вы замечательные», «Такая молодая! Совсем не стареет», «Доча прелесть, но на вас совсем не похожа», «Смугленькая девчонка у вас», - пишут фолловеры.
У Кати большие выразительные карие глаза с пушистыми ресничками веером, аккуратный носик и тонкие губки.