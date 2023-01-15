«Красила волосы в черный и стригла их только лезвием бритвы»: голливудская блондинка Марго Робби вспомнила, как была готом

Пожалуй, самая известная на сегодняшний день голливудская блондинка Марго Робби раньше была не такой уж и блондинкой. Сейчас она играет куклу Барби в кино, а десять лет назад одевалась и красилась, словно гот. Об этом 32-летняя актриса сама рассказала в новом интервью.
По словам Марго, в конце «нулевых» у нее была «очень эмоциональная фаза» в жизни. Примерно тогда она и начала активно сниматься в сериалах.
«Я слушала только хэви-метал, а волосы красила в черный цвет и стригла их только лезвием бритвы, — вспомнила актриса на днях в «Шоу Грэма Нортона». — Да, такая типа готом была».
«Помню, как ходила на концерт Slipknot. Ко мне никогда не подходило больше людей, чем на этом концерте».
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Сегодня Робби легко может сыграть гламурную Барби, но ее музыкальные вкусы не поменялись. Блондинка призналась, что по-прежнему искренне любит хэви-метал.