«Красила волосы в черный и стригла их только лезвием бритвы»: голливудская блондинка Марго Робби вспомнила, как была готом

Пожалуй, самая известная на сегодняшний день голливудская блондинка Марго Робби раньше была не такой уж и блондинкой. Сейчас она играет куклу Барби в кино, а десять лет назад одевалась и красилась, словно гот. Об этом 32-летняя актриса сама рассказала в новом интервью.

По словам Марго, в конце «нулевых» у нее была «очень эмоциональная фаза» в жизни. Примерно тогда она и начала активно сниматься в сериалах.