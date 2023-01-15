Королева оскандалилась с платьем в цветах украинского флага в Америке: говорила, что за нас

Наташа Королева в настоящий момент оставила в России мужа Сергея Глушко (Тарзан) и улетела в Америку к матери Людмиле Порывай.

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Здесь певица решила совместить приятное с полезным и выступила с концертом, во время которого ненароком оскандалилась.

Дело в том, что в подтанцовке у знаменитости (случайно или нет) оказалась артистка в желто-синих оттенках, на которые публика подчас реагирует, словно бык на красную тряпку.

В Сети разгорелись по этому поводу нешуточные страсти, многие фолловеры считают, что так Королева решила выразить свое мнение по поводу происходящего вокруг.

Однако другие пользователи Сети считают, что это просто совпадение. Тем более, что певица не скрывает своей пророссийской позиции.