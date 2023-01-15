«Мисс Вселенной-2023» стала красавица из США — ее откровенный костюм сразил всех наповал

Оренбурженка Анна Линникова, представлявшая Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная», выбыла из конкурса. 22-летняя девушка, хотя и произвела фурор своим появлением, не вошла и в топ-10.

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По итогам конкурса, победу одержала участница из США Р’Бонни Габриэль. В финале она «сражалась» с красавицами из Доминиканской Республики и Венесуэлы.

Все участницы были достойны наивысшей награды, однако Габриэль смогла завоевать любовь зрителя еще до объявления результатов — все благодаря своему наряду на конкурсе национальных костюмов.

Р'Бонни тогда предстала перед судьями в откровенном боди, ботфортах и с массивной конструкции в виде сферы, звезд и высокой короны. В руке участница в дополнение несла флаг США. Кадры мигом разлетелись по Сети, сделав американку одной из самых обсуждаемых персон конкурса.

Корону Р'Бонни Габриэль получила из рук предыдущей «Мисс Вселенной» Харнааз Сандху. Та сильно разволновалась и даже расплакалась.