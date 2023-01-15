Волочкова устроила необузданные танцы прямо на пляже: прыг-скок – юбка в бок!

Сейчас Анастасии Волочковой завидуют тысячи поклонников, ведь балерина улетела на курорт мечты – Мальдивы.

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Артистка наслаждается на островах по полной, хотя и не понятно, кто снимает о ней фото и видео для соцсетей. Ведь походе на то, что на сей раз Волочкова решила отдохнуть без бойфренда.

Впрочем, такой самодостаточной женщине компания не нужна, она и сама с собой будет чувствовать себя великолепно.

В личном блоге Анастасии Волочкова показала, как отрывается в танце прямо на пляже. И именно так выглядит настоящее счастье.