«Приземлилась в самомнении»: Пугачеву хлестко приструнила Миро – больше никому не нужна

Блогер Лена Миро, известная своим острым языком, резко прошлась по Алле Пугачевой в своем ЖЖ.

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Акула пера считает, что Примадонна сейчас хоть и накопила на всю оставшуюся жизнь, явно чувствует себя в Израиле птицей с подбитым крылом.

А все из-за того, что она потерял свой статус неизменного лидера. Жизнь показала, что и артисты, и поклонники могут вполне спокойно и успешно жить без Аллы Пугачевой.

«Пугачева приземлилась в своем самомнении. Главное для нее – быть главненькой. Кто Примадонна? Я Примадонна! Кто главненькая на сцене? Я главненькая!

И вот теперь шоу-бизнес вполне спокойно живет без Алки. Оказывается, не так она и нужна была всем, правда? Песни поются, танцы танцуются. Концерты проводят, музыкальные премии вручают. Даже верный Филипп на коне остался – сделал пресс себе, выступает. В итоге, только Пугачева осталась не у дел», - написала Миро.