Врагов ест поедом! Женщины с этим именем не умеют прощать обидчиков - злопамятность зашкаливает

Психологи назвали женское имя, которое отличает свою обладательницу чрезмерной обидчивостью. Представительницы прекрасного пола с именем Кристина всегда все знают лучше других. И поэтому они не терпят чужих советов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кристина сама первая готова их раздавать, вмешиваясь в дела близких. Зачастую ее советов никто не просил. Из-за своего «всезнайства» женщины с этим именем постоянно конфликтуют с окружающими.