Врагов ест поедом! Женщины с этим именем не умеют прощать обидчиков - злопамятность зашкаливает

Врагов ест поедом! Женщины с этим именем не умеют прощать обидчиков - злопамятность зашкаливает

Обидчивость. Фото: Global Look Press

Им нравится лелеять свою обиду.

Психологи назвали женское имя, которое отличает свою обладательницу чрезмерной обидчивостью. Представительницы прекрасного пола с именем Кристина всегда все знают лучше других. И поэтому они не терпят чужих советов. 

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Кристина сама первая готова их раздавать, вмешиваясь в дела близких. Зачастую ее советов никто не просил. Из-за своего «всезнайства» женщины с этим именем постоянно конфликтуют с окружающими.

Причем споры долго не утихают. Кристина не умеет прощать «врагов». Эта дамочка очень обидчива. И свое оскорбленное чувство будет лелеять вечность. Ее злопамятство зашкаливает.

По материалам Life

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