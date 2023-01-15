Настоящая фурия! Женщины с каким именем устроят скандал на пустом месте, если перечить их слову

Авторитетные психологи выяснили имя женщины, которая отличается своей сварливостью и грубостью. Для представительниц слабого пола с этим именем важно быть в центре событий. Всю свою жизнь они проводят так, словно находятся перед многотысячной толпой.

А свою грубость и резкость эти дамы привыкли прикрывать словами о прямолинейности и честности. Громкие слова - их любимые приемы. Так о каком имени идет речь? И это Виктория.

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