Севастьянова прикрыла рукой «межножную щель», чтобы скрасить бесстыдство: поза кошечки (фото)

Севастьянова прикрыла рукой «межножную щель», чтобы скрасить бесстыдство: поза кошечки (фото)

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Спортсменка разожгла огонь в Сети знойной фотографией.

Каролина Севастьянова впечатлила своих фолловеров роскошной фотографией в соцсетях. На ней спортсменка предстает в облегающем платье с дерзким мини.

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Наряд обтянул ее фигуру, выделив достоинства - стройность и плавность линий. Звезда положила руку в область «межножной щели», стараясь выглядеть более скромно.

Но вряд ли у нее это получилось. Ведь образ Каролины Севастьяновой слишком манкий, чтобы не притягивать к себе взгляды поклонников.

Каролина Севастьянова. Фото: Global Look Press

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