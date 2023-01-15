«В шоке от процедуры»: Айза решила уменьшить себе лоб

Бывшая жена рэпера Гуфа – Айза – поделилась в своем микроблоге историей о необычной операции по изменению внешности.

Айза продолжает удивлять своих поклонников. Еще недавно знаменитость меняла виниры, а теперь взялась перекраивать лоб.

«Я пока в шоке от процедуры. Но не жалею! Голова моя не ожидала такого. На процедуре по уменьшению лба произошло то, что чуть не довело меня до сумасшествия», – призналась Айза в личном микроблоге.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».