«В шоке от процедуры»: Айза решила уменьшить себе лоб

Бывшая жена рэпера Гуфа – Айза – поделилась в своем микроблоге историей о необычной операции по изменению внешности.
Айза продолжает удивлять своих поклонников. Еще недавно знаменитость меняла виниры, а теперь взялась перекраивать лоб.
«Я пока в шоке от процедуры. Но не жалею! Голова моя не ожидала такого. На процедуре по уменьшению лба произошло то, что чуть не довело меня до сумасшествия», – призналась Айза в личном микроблоге.
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«Когда покажу видео, вы поймете почему! Особенно те, кто со мной давно! И знаю какая это боль именно для меня, но я не жалею!», – добавила телеведущая.
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