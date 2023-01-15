«Отдам тебе свое крыло»: Валерия Ланская трогательно высказалась о Романе Костомарове

Актриса Валерия Ланская попросила поклонников молиться о здоровье спортсмена Романа Костомарова.

Ланская переживает за Костомарова, так как сблизилась с ним на проекте «Ледниковый период».

«Ромочка, Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети, пожалуйста!», – написала напарница Костомарова в личном микроблоге.

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