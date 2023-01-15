«Мы ехали с Игорем в метро...»: Николай Расторгуев расшифровал название любимой группы Владимира Путина

Исполнитель Николай Расторгуев рассказал, как они с продюсером Игорем Матвиенко придумали название группы «Любэ».
Расторгуев сам предложил музыкальному продюсеру название для коллектива.
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«Мы ехали с Игорем (Матвиенко, продюсером, – ред.) в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства – любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», – признался Расторгуев в беседе с mosregtoday.ru.
Напомним, ранее выяснилась настоящая причина нежелания другого исполнителя Дани Милохина возвращаться в Россию.