«Мы ехали с Игорем в метро...»: Николай Расторгуев расшифровал название любимой группы Владимира Путина

Исполнитель Николай Расторгуев рассказал, как они с продюсером Игорем Матвиенко придумали название группы «Любэ».

Расторгуев сам предложил музыкальному продюсеру название для коллектива.

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