Опасная киса: Оксана Самойлова в бикини с хищным принтом эффектно повиляла бедрами

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: соцсети 

Блогер попросила свою старшую дочь сделать ей «горячий» контент.

Бизнесвумен Оксана Самойлова продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями и образами. Недавно она облачилась в леопардовый купальник. 

Самойлова с трудом поместила мощную грудь в крошечный бикини. А трусики с завышенной талией подчеркнули округлые бедра знаменитости.

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«Ари мутит мне контент», – подписала свежий снимок брюнетка.

Напомним, ранее Оксана Самойлова в соблазнительном образе спустилась на глубину океана ради встречи с китами. 

 Оксана Самойлова в бикини с хищным принтом. Фото: соцсети 

Оказалось, что старшая дочь Самойловой в последнее время увлеклась съемкой. Именно она и сделала новые кадры для красавицы-матери.

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