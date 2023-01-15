Опасная киса: Оксана Самойлова в бикини с хищным принтом эффектно повиляла бедрами

Бизнесвумен Оксана Самойлова продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями и образами. Недавно она облачилась в леопардовый купальник.
Самойлова с трудом поместила мощную грудь в крошечный бикини. А трусики с завышенной талией подчеркнули округлые бедра знаменитости.
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«Ари мутит мне контент», – подписала свежий снимок брюнетка.
Напомним, ранее Оксана Самойлова в соблазнительном образе спустилась на глубину океана ради встречи с китами.
Оксана Самойлова в бикини с хищным принтом. Фото: соцсети
Оказалось, что старшая дочь Самойловой в последнее время увлеклась съемкой. Именно она и сделала новые кадры для красавицы-матери.