Опасная киса: Оксана Самойлова в бикини с хищным принтом эффектно повиляла бедрами

Бизнесвумен Оксана Самойлова продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями и образами. Недавно она облачилась в леопардовый купальник.

Самойлова с трудом поместила мощную грудь в крошечный бикини. А трусики с завышенной талией подчеркнули округлые бедра знаменитости.

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