Как вторая кожа: Стефания Маликова показала платье на все случаи жизни

Бизнесвумен Стефания Маликова разместила в личном микроблоге кадры в сливочном платье. Примечально, что знаменитость предлагает надевать это изделие на любое мероприятие.
Маликова показала любимый наряд своего бренда. Стеша отметила, что платье с разрезами на бедрах и пышными рукавами можно носить как на работу, так и на торжество. В зависимости от аксессуаров платье-трансформер можно надевать в разные места и для любой встречи.
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«Платье на все случаи жизни», – подписала фото Стефания Маликова.
Стефания Маликова в платье. Фото: соцсети
Стефания дополнила вязаный наряд замшевыми ботфортами песочного оттенка. Также Стеша надела несколько золотых браслетов и повесила на плечо сумку с мехом дорогого бренда Saint Laurent.