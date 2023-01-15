Как вторая кожа: Стефания Маликова показала платье на все случаи жизни

Стефания Маликова

Стефания Маликова. Фото: соцсети 

Дочь Дмитрия Маликова продемонстрировала, с чем носить вязаный наряд.

Бизнесвумен Стефания Маликова разместила в личном микроблоге кадры в сливочном платье. Примечально, что знаменитость предлагает надевать это изделие на любое мероприятие.

Маликова показала любимый наряд своего бренда. Стеша отметила, что платье с разрезами на бедрах и пышными рукавами можно носить как на работу, так и на торжество. В зависимости от аксессуаров платье-трансформер можно надевать в разные места и для любой встречи.

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«Платье на все случаи жизни», – подписала фото Стефания Маликова.

Стефания Маликова в платье. Фото: соцсети 

Стефания дополнила вязаный наряд замшевыми ботфортами песочного оттенка. Также Стеша надела несколько золотых браслетов и повесила на плечо сумку с мехом дорогого бренда Saint Laurent.

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