Как вторая кожа: Стефания Маликова показала платье на все случаи жизни

Бизнесвумен Стефания Маликова разместила в личном микроблоге кадры в сливочном платье. Примечально, что знаменитость предлагает надевать это изделие на любое мероприятие.

Маликова показала любимый наряд своего бренда. Стеша отметила, что платье с разрезами на бедрах и пышными рукавами можно носить как на работу, так и на торжество. В зависимости от аксессуаров платье-трансформер можно надевать в разные места и для любой встречи.

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