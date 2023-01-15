«Постепенно гасит задолженность»: Ксения Собчак прокомментировала блокировку ее бизнесов

К слову, Ксения больше не может получать доход с рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July.

ФНС насчитала долг у Собчак в 484 тысячи рублей за 2021—2022 годы. А выручка одного бизнеса Ксении составляет 38 миллионов рублей за 2021 год.