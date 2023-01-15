«Постепенно гасит задолженность»: Ксения Собчак прокомментировала блокировку ее бизнесов

Жена Константина Богомолова – Ксения Собчак – вышла на связь после информации о приостановке ее деятельности после проверки ФНС.
Напомним, ранее стало известно о блокировке бизнесов скандально известной журналистки.
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«Эти бизнесы мы закрыли после 24 февраля. Ими занимаюсь не я, а генеральный директор и партнер Юлия Прудько. Она постепенно гасит задолженность, но это лучше с ней обсудить», – поделилась Ксения с m.ura.news.
К слову, Ксения больше не может получать доход с рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July.
ФНС насчитала долг у Собчак в 484 тысячи рублей за 2021—2022 годы. А выручка одного бизнеса Ксении составляет 38 миллионов рублей за 2021 год.