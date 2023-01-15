«Человек пошел»: Нюша запечатлела первые шаги годовалого сына Саффрона (видео)

Нюша уже много лет строит карьеру певицы. Она стала одной из самых известных исполнительниц в стране. Однако в последнее время артистка большую часть времени посвящает семье. После вторых родов она перебралась жить в Дубай. Там она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона, которому только исполнился год.
Недавно Нюша прилетала в Москву и даже посетила несколько мероприятий, но праздники провела с семьей. Певица ходить в спортзал и записывает новый трек. А вот свободное время она посвящает семье. 14 января артистка поделилась радостной новостью.
«Человек пошел», – написала она.
Ей удалось заснять сына, который был в ползунках. Мальчик стоял с пультом у дивана, а потом сделала несколько шагов и плюхнулся на пол.
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Саффрон Сивов. Фото: соцсети.
Нюша обрадовалась, когда наследник на ее глазах пошел. Она не сдержала эмоций.
«Саффрошкин! Ути, мой маленький, идет! Это ты специально для мамули прям», – умилилась певица.
Поклонники тоже пришли в восторг. Многие отмечают, что мальчик очень похож на папу. Другие поразились тому, как он вырос.