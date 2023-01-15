«Человек пошел»: Нюша запечатлела первые шаги годовалого сына Саффрона (видео)

Недавно Нюша прилетала в Москву и даже посетила несколько мероприятий, но праздники провела с семьей. Певица ходить в спортзал и записывает новый трек. А вот свободное время она посвящает семье. 14 января артистка поделилась радостной новостью.

«Человек пошел», – написала она.

Ей удалось заснять сына, который был в ползунках. Мальчик стоял с пультом у дивана, а потом сделала несколько шагов и плюхнулся на пол.

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