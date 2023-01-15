«Эти нитки ничего не прикрывают»: Волочкова намочила трусики, позируя на камеру

Анастасия Волочкова давно прославилась на всю страну. Она продолжает выступать на сцене. Однако все чаще балерина оказывается в центре внимания из-за скандальных ситуаций. На нее даже подали в суд соседи, которых не устраивает, что артиста по своему участку гуляет без одежды. В особняке у звезды есть баня, поэтому частенько она выходит на улицу, чтобы нырнуть в купель.
На этот раз Волочкова уехала на Мальдивы. Она решила загореть, так как впереди у нее день рождения. А также балерина объявила, что собралась замуж. Она пока делится пляжными фото. С каждым разом артистка все больше раздевается. Она уже плескалась топлес в океане.
На новом фото Анастасия решила покрасоваться в купальнике с лифом из треугольников. При этом она намочила свои трусики.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Когда верх от купальника надевается только для фото», – написала звезда.
Балерина лишила поклонников дара речи. Многие ее подвергли критике. «Эти нитки ничего не прикрывают», «Разве только верх? По-моему там и низ не часто надевается», «А трусики намочили, чтобы в душ не идти?», «Загар шикарный, но ваша вилла где? Под пальмой словно обитаете», «Веревочки и так ничего не скрыли», — написали подписчики.