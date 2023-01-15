«Эти нитки ничего не прикрывают»: Волочкова намочила трусики, позируя на камеру

На этот раз Волочкова уехала на Мальдивы. Она решила загореть, так как впереди у нее день рождения. А также балерина объявила, что собралась замуж. Она пока делится пляжными фото. С каждым разом артистка все больше раздевается. Она уже плескалась топлес в океане.

На новом фото Анастасия решила покрасоваться в купальнике с лифом из треугольников. При этом она намочила свои трусики.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».