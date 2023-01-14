Наталья Рудова в одной рубашке не скрыла прелести: загорелые формы во всей красе

Недавно Наталья устроила отпуск. Она решила провести время в Дубае. Актриса на пляже старается избегать других людей, чтобы расслабиться и спокойно позагорать. На новом фото она предстала в одной рубашке. Рудова оголила стройные ноги и не стала прятать декольте. От лифа она отказалась, красуясь на побережья.

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