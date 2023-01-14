Наталья Рудова в одной рубашке не скрыла прелести: загорелые формы во всей красе

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Ей довелось поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Актриса порой жалуется, что ей дают однообразные роли из-за внешности. Она уже привыкла играть красоток. В обычной жизни блондинка зачастую носить короткие наряды, а также не стесняется позировать в бикини.
Недавно Наталья устроила отпуск. Она решила провести время в Дубае. Актриса на пляже старается избегать других людей, чтобы расслабиться и спокойно позагорать. На новом фото она предстала в одной рубашке. Рудова оголила стройные ноги и не стала прятать декольте. От лифа она отказалась, красуясь на побережья.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Смотришься бесподобно», «Ноги длиннее пальм», «Загорела, как батончик баунти», «Вас узнать можно по походке», «Декольте такое бронзовое», — стали писать подписчики.