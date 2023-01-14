Пришлось искать замену: Елизавета Арзамасова не смогла сыграть в «Золушке» из-за проблем со здоровьем

«Друзья, простите меня. По состоянию здоровья вечерний спектакль буду играть не я», — написала Лиза.

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Поклонники и близкие обеспокоены здоровьем 27-летней актрисы. Она никогда не подводила организаторов. Многие надеются, что Лиза лишь почувствовала недомогание и скоро вернется на сцену. Актрису заменит Карина Стрелкова.

Напомним, что последние месяцы жена Ильи Авербуха также каталась на коньках в рамках шоу «Ледниковый период». Она сильно уставала, но смогла стать победительницей проекта.