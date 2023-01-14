Пришлось искать замену: Елизавета Арзамасова не смогла сыграть в «Золушке» из-за проблем со здоровьем

Лиза Арзамасова уже много лет играет в театре. В декабре состоялась премьера спектакля «Золушка», в которой она играет главную роль. Даже в праздники артистка выходила на сцену, чтобы порадовать зрителей. Однако 14 января стало известно, что она почувствовала себя плохо. На дневной постановке звезда появилась, но потом вынуждена была извинится перед зрителями.
«Друзья, простите меня. По состоянию здоровья вечерний спектакль буду играть не я», — написала Лиза.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники и близкие обеспокоены здоровьем 27-летней актрисы. Она никогда не подводила организаторов. Многие надеются, что Лиза лишь почувствовала недомогание и скоро вернется на сцену. Актрису заменит Карина Стрелкова.
Напомним, что последние месяцы жена Ильи Авербуха также каталась на коньках в рамках шоу «Ледниковый период». Она сильно уставала, но смогла стать победительницей проекта.