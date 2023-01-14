Обнаженная Бузова едва прикрыла прелести: ошарашила поклонников

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она 18 лет ведет передачи на телевидении. Примечательно, что артистка любит быть в центре внимания. Она для съемок и красных дорожек все чаще выбирает откровенные наряды. Блондинка не скрывает, что к Новому году хотела похудеть, но у нее не получилось.
На этот раз Ольга отправилась в Минск, так как снимается в одном из местных проектов. Она решила после съемок устроить себе короткий сон. Однако в гостинице артистка отказалась от пижамы и разгуливала без одежды.
Бузова запечатлелась в постели, едва прикрыв прелести тонкой простынкой. Телеведущая едва не выронила простынь из рук, когда записывала видео.
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Поклонники были удивлены. Звезда их ошарашила смелыми кадрами. Некоторые даже решили, что Ольга забылась и случайно предстала без одежды. «А пижамы уже в моде?», «Совсем другая без макияжа», «Ого, а почему без футболки?», «Ну тут даже прикрываться не стоит. Снимаешь себя, так и нечего интриговать», — стали писать в Сети.