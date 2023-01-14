Обнаженная Бузова едва прикрыла прелести: ошарашила поклонников

На этот раз Ольга отправилась в Минск, так как снимается в одном из местных проектов. Она решила после съемок устроить себе короткий сон. Однако в гостинице артистка отказалась от пижамы и разгуливала без одежды.

Бузова запечатлелась в постели, едва прикрыв прелести тонкой простынкой. Телеведущая едва не выронила простынь из рук, когда записывала видео.

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