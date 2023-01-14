Севастьянова блеснула «сочными» формами в тугой юбке: округлые бедра сразили мужчин

Каролина Севастьянова много лет посвятила спорту. Она стала одной из самых известных российских художественных гимнасток. Ей удалось завоевать олимпийское золото. Однако больше 5 лет назад она завершила карьеру. Теперь чемпионка много путешествует. Еще недавно она была в Монако, а теперь отдыхает в Куршевеле.
На этот раз Севастьянова взяла с собой множество нарядов. Даже в лосинах она лишь подчеркивала свои прелести, когда выходила на прогулку. Купальники спортсменка с собой не брала, но все равно дразнила поклонников своей красотой.
На этот раз Каролина запечатлелась в облегающем кроп-топе и тугой юбке. Она блеснула тонкой талией и округлыми бедрами.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Мужчины были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это куколка», «Просто слов нет», «Какая у вас идеальная фигура», «Эти бедра любого сведут с ума», «Выглядите сногсшибательно», «А какая талия», «Очень впечатляют эти изгибы», — стали писать подписчики.