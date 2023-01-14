Севастьянова блеснула «сочными» формами в тугой юбке: округлые бедра сразили мужчин

На этот раз Севастьянова взяла с собой множество нарядов. Даже в лосинах она лишь подчеркивала свои прелести, когда выходила на прогулку. Купальники спортсменка с собой не брала, но все равно дразнила поклонников своей красотой.

На этот раз Каролина запечатлелась в облегающем кроп-топе и тугой юбке. Она блеснула тонкой талией и округлыми бедрами.

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