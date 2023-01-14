Клава Кока в дерзкой наряде засветила, что скрывает под юбкой: прильнула к гитаристу, а прелести на виду (видео)

На сцене Клава щегольнула в мини-юбке с подвязками для чулок. Топ с декольте на шнуровке не скрыл ее прелести. Певица в какой-то момент прижалась с гитаристу, обнажив грудь, нескромно наклонившись. Также Кока во время выступления не прикрыла прелести. Слишком короткая юбка сыграла с ней злую шутку. Звезда засветила белье перед публикой.

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