Клава Кока в дерзкой наряде засветила, что скрывает под юбкой: прильнула к гитаристу, а прелести на виду (видео)

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она успела стать кумиром молодежи и получить похвалу от знаменитых артистов. Блондинка зачастую появляется на публике в дерзких нарядах. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. И еще недавно певица делилась кадрами с отдыха, красуясь в мини-бикини. А накануне она концерт.
На сцене Клава щегольнула в мини-юбке с подвязками для чулок. Топ с декольте на шнуровке не скрыл ее прелести. Певица в какой-то момент прижалась с гитаристу, обнажив грудь, нескромно наклонившись. Также Кока во время выступления не прикрыла прелести. Слишком короткая юбка сыграла с ней злую шутку. Звезда засветила белье перед публикой.
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Поклонники заметили, что у Клавы «сочные формы». Многие восхитились тем, как выглядит артистка. «Клава ты начала толстеть , живот так торчит», «Гитарист ошалел от вас», «Вот это наряд!», «А вы всем белье показали, никакой скромности», «Очень туго сидит юбка», «Какая вы пышная», — стали писать пользователи Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды