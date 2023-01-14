Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище

Инна Чурикова посвятила свою жизнь кино. Она стала одной из самых известных советских актрис. В ее копилке более 60 работ. Инна Михайловна с 1975 года служила в театре «Ленком». 14 января стало известно, что артистка умерла на 80-м году жизни. Она находилась в Боткинской больнице, когда у нее остановилось сердце.
Муж артистки Глеб Панфилов едва нашел силы, чтобы прокомментировать случившееся. Он не стал утаивать, что разбит из-за смерти жены. Однако директор «Ленкома» Марк Варшавер занялся организацией похорон. Он сразу сообщил, что прощание с Чуриковой пройдет 17 января в театре.
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Ему также удалось направить письмо мэру столице Сергею Собянину. Варшавер просил учесть заслуги актрисы и похоронить ее на Новодевичьем кладбище.
Сначала сообщалось, что тело звезды похоронят на Троекуровском кладбище. Однако позже решение все же было изменено. Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор «Ленкома», передает телеканала Москва 24.