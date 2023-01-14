Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище

Муж артистки Глеб Панфилов едва нашел силы, чтобы прокомментировать случившееся. Он не стал утаивать, что разбит из-за смерти жены. Однако директор «Ленкома» Марк Варшавер занялся организацией похорон. Он сразу сообщил, что прощание с Чуриковой пройдет 17 января в театре.

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Ему также удалось направить письмо мэру столице Сергею Собянину. Варшавер просил учесть заслуги актрисы и похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Сначала сообщалось, что тело звезды похоронят на Троекуровском кладбище. Однако позже решение все же было изменено. Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор «Ленкома», передает телеканала Москва 24.