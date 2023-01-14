«Спасибо, что в трусиках»: полуобнаженная Волочкова плюхнулась в океан, не прикрыв свой тыл

Примечательно, что Волочкова уехала на курорт без жениха. Она взяла с собой множество купальников, но зачастую выходит на пляж в одних стрингах. Балерина не перестает удивлять поклонников. А вот 14 января она выложила видео, на котором плюхнулась в океан, сняв с себя лифчик. Анастасия едва прикрыла свои прелести.

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