«Спасибо, что в трусиках»: полуобнаженная Волочкова плюхнулась в океан, не прикрыв свой тыл

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она была солисткой Большого театра, но теперь нелестно отзывается о бывшем месте работы. Балерина в 46 лет продолжает тренироваться и не отходит от станка. Она даже объявила, что в этом году сыграет свадьбу. А пока звезда отдыхает на Мальдивах перед своим днем рождения.
Примечательно, что Волочкова уехала на курорт без жениха. Она взяла с собой множество купальников, но зачастую выходит на пляж в одних стрингах. Балерина не перестает удивлять поклонников. А вот 14 января она выложила видео, на котором плюхнулась в океан, сняв с себя лифчик. Анастасия едва прикрыла свои прелести.
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Поклонники подвергли Анастасию критике, а некоторые даже посмеялись над балериной. «С утра до вечера в воде! Точно в отель не пускают», «Робинзон в стрингах», «Райское наслаждение! Какая прелесть!», «Какое наслаждение купаться в такой воде!», «Спасибо, что в трусиках», «Побывать в такой красоте, поплавать в такой воде», — стали писать пользователи Сети.