Две красотки: Проскурякова в леопардовом мини-платье повеселилась с дочкой Николаева в Старый Новый год (фото)

На этот раз Проскурякова облачилась в леопардовое мини-платье в изумрудном цвете. Она подчеркнула свои стройные ноги и изящные щиколотки. Лодочки в тон и крупные серьги с камнями дополняли ее образ. А вот дочка артистки предстала в платье с бахромой в стиле Великого Гетсби. Малышка прыгала и веселилась, как и мама.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».