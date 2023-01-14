67-летняя Долина в джинсовых шортиках щегольнула на пляже: не скрыла бока и выпирающий животик (фото)

На этот раз Долина решила отправится на Мальдивы с дочкой и внучкой. Она проводит время на популярном курорте. Певица в свои 79 лет не стесняется позировать в купальнике. Она также носит шорты, за что ранее артистку подвергли критике.

Лариса Александровна на этот раз блеснула фигурой в джинсовых шортах и футболке. Она показала стройные ножки. Однако скрыть бока и выпирающий живот звезде не удалось.

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