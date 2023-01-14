67-летняя Долина в джинсовых шортиках щегольнула на пляже: не скрыла бока и выпирающий животик (фото)

Лариса Долина уже давно строит карьеру на сцене. Она успела завоевать любовь поклонников своим вокалом и обаянием. Артистка является одной из лучших джазовых исполнительниц. Примечательно, что в 67 лет она продолжает выступать и записывать треки с молодыми певцами. Звезда следит за фигурой и носит смелые наряды.
На этот раз Долина решила отправится на Мальдивы с дочкой и внучкой. Она проводит время на популярном курорте. Певица в свои 79 лет не стесняется позировать в купальнике. Она также носит шорты, за что ранее артистку подвергли критике.
Лариса Александровна на этот раз блеснула фигурой в джинсовых шортах и футболке. Она показала стройные ножки. Однако скрыть бока и выпирающий живот звезде не удалось.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие отметили, что без макияжа певица выглядит еще свежее и моложе. «Какая шоколадочка», «Приятно на вас смотреть!», «Ну вот и животик есть! Но вас формы красят», «Такая милаха с этими кудрями», «Выглядите чудесно в своем возрасте», — стали писать подписчики.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды